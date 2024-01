Activista saharaui recupera su libertad tras el intento de deportación en Francia

El Mamiya Jaafar: «Los pasajeros desempeñaron un papel crucial en frustrar el crimen. Si no fuera por ellos, mi destino ahora sería desconocido. Protestaron por lo que me sucedió y algunos se negaron a viajar con alguien en tal estado»





Por Héctor Santorum | Nueva Revolución





Madrid (ESC).- El 6 de enero de 2024, Babouzeid me compartió la buena noticia junto a una foto de El Mamiya Jaafar haciendo el signo de la victoria:





«Felicidades». «Ella está libre». «Es bueno».





Posteriormente, intercambié mensajes con Sadam Laktef y esperé. Recibí una llamada de El Mamiya Jaafar, quien me informó sobre su agotamiento. En respuesta a la situación, decidimos llevar a cabo una entrevista detallada para abordar lo ocurrido. El 8 de enero, me envió las respuestas en árabe, proporcionando así una explicación más completa de los eventos.





- Héctor Santorum: ¿Podría compartir más detalles sobre su experiencia durante el intento de deportación?





- El Mamiya Jaafar: He vivido circunstancias difíciles y he pasado por momentos difíciles. Diecisiete días viviendo el horror, enfrentando diversas formas de violencia física y psicológica, y maltrato. No podía creer que esto pudiera sucederme en un país como Francia. Querían enviarme al infierno.





- Héctor Santorum:¿Cómo describiría los episodios de violencia física que experimentó, como el uso de esposas metálicas, cinta adhesiva y los golpes de la policía durante el proceso de deportación? ¿Tiene algún tipo de material probatorio de los mismos, sea, informe médico, fotos o vídeos?





- El Mamiya Jaafar: He sido víctima de violencia desde el primer momento en que llegué al aeropuerto de Orly. La policía fronteriza ejerció una gran cantidad de violencia física y psicológica sobre mí. Fui objeto de insultos, difamación y amenazas. Fueron extremadamente crueles conmigo hasta el extremo. En la madrugada del 3 de enero, entraron en la habitación, me golpearon, me esposaron, colocaron cinta adhesiva en mis piernas y me detuvieron sujetándome las muñecas. Fue un ataque extremadamente brutal y mi cuerpo todavía lleva las secuelas de ese asalto. Sí, tengo un informe médico y mi cuerpo aún conserva esas cicatrices.





- Héctor Santorum: ¿Tiene información sobre la identidad y origen de los individuos involucrados en su expulsión, especialmente los tres con uniforme policial y los dos vestidos de civil con brazaletes de policía?





- El Mamiya Jaafar: Era un equipo especializado en el uso de la violencia. Descubrí que entre ellos había una policía de origen marroquí que reconocí por su acento. Fue extremadamente violenta conmigo. No se presentaron, su intención era simplemente deportarme por la fuerza y utilizando la violencia.





- Héctor Santorum: ¿Cuál fue la reacción de los pasajeros a bordo del vuelo de Royal Air Maroc al enterarse de su situación? ¿Han contactado con usted?





- El Mamiya Jaafar: Los pasajeros desempeñaron un papel crucial en frustrar el crimen. Si no fuera por ellos, mi destino ahora sería desconocido. Protestaron por lo que me sucedió y algunos se negaron a viajar con alguien en tal estado. Mostraron su simpatía hacia mí, lo que ejerció presión sobre la policía y desbarató el plan. Me sacaron del avión y fui golpeada como resultado de ello.





- Héctor Santorum: ¿Ha presentado alguna denuncia formal o buscado asesoramiento legal en relación con los presuntos abusos y maltratos sufridos durante el intento de deportación?





- El Mamiya Jaafar: No he presentado ninguna denuncia oficial, estoy en proceso de estudiar eso, sigo sufriendo física y psicológicamente, y tengo argumentos para ello, sin embargo, soy defensor de derechos humanos y miembro de una organización muy conocida, y ahora soy víctima de violencia, maltrato y uso excesivo del poder, no me quedaré callado sobre mi derecho a la justicia. Es una pena que estemos hablando de esta situación en 2024. La humanidad ha emprendido un camino de desarrollo y la era de opresión, abuso y persecución ha terminado.





- Héctor Santorum: ¿Cómo se encuentra actualmente, tanto física como emocionalmente?





- El Mamiya Jaafar: Ahora siento que estoy agotada y aún experimento dolor en mi cuerpo. Realmente estoy sufriendo a nivel emocional. Estoy realmente impactada por lo que he pasado.





- Héctor Santorum: ¿Hay alguna solicitud específica que le gustaría hacer o información que considere crucial compartir con respecto a su situación actual y los eventos pasados?





- El Mamiya Jaafar: En simultáneo con lo que estaba experimentando dentro de los centros de detención, la prensa marroquí llevaba a cabo una campaña de ataque mediático contra mí. «Varios sitios afiliados a los servicios de inteligencia marroquíes escribieron artículos noticiosos bajo el siguiente título: ‘Otro golpe para el Polisario, Francia se niega a dar asilo al separatista Mamiya Jaafar y procederá con su deportación'». En el momento en que enfrentaba el peligro de ser deportada, esto podría enmarcarse en una narrativa que te hace sentir impresión de complicidad.





Lo que ocurre con los migrantes es inhumano y no respeta la dignidad humana. Esta violencia proyecta una imagen negativa de Francia como nación.