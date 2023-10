Rusia veta en el Consejo de Seguridad una resolución sobre el Sáhara Occidental, y exige cambios en el borrador

Por Lehbib Abdelhay





Nueva York (ECS).- El lunes por la tarde (30 de octubre), se espera que el Consejo de Seguridad vote un proyecto de resolución que renueva el mandato de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO) por un año más, hasta el 31 de octubre de 2024.





Antes de las negociaciones sobre la renovación del mandato de la MINURSO, los miembros del Consejo celebraron consultas con el Enviado Personal del Secretario General para el Sáhara Occidental, Staffan de Mistura, y el Representante Especial del Secretario General para el Sáhara Occidental y jefe de la MINURSO, Alexander Ivanko, el 16 Octubre.





Parece que las negociaciones sobre el proyecto de resolución transcurrieron en general sin contratiempos. Estados Unidos, redactor de esa resolución, hizo circular un borrador inicial de la resolución el 20 de octubre y convocó una ronda de negociaciones el martes (24 de octubre). Posteriormente, Mozambique y Rusia propusieron algunas enmiendas. Luego, el Washington colocó el borrador sin cambios bajo procedimiento el miércoles (25 de octubre) hasta el día siguiente. Rusia rompió su silencio y sostuvo que el proyecto de texto estaba desequilibrado y no incorporaba los cambios que había propuesto. Sin embargo, ayer (26 de octubre), Estados Unidos procedió a poner en azul un borrador de texto sin cambios.





Parece que EE.UU buscaba una simple renovación del mandato de la MINURSO, sin realizar cambios sustanciales en las disposiciones contenidas en la resolución 2654 de 27 de octubre de 2022, que prorrogó más recientemente el mandato de la misión. El proyecto de resolución en azul enfatiza la necesidad de lograr una solución política realista, practicable, duradera y mutuamente aceptable a la cuestión del Sáhara Occidental basada en un compromiso. Destaca además la importancia de un compromiso renovado de las partes para hacer avanzar el proceso político en preparación para futuras negociaciones. La resolución también destaca la importancia de que "todos los interesados ​​amplíen sus posiciones para avanzar en una solución".





Washington incorporó algunos elementos nuevos en el proyecto de resolución que reflejan acontecimientos recientes. El borrador de texto en azul acoge con satisfacción la convocatoria por parte de Mistura de consultas informales con Marruecos, el Frente Polisario (entidad que representa a los habitantes de la región del Sáhara Occidental, conocidos como saharauis), Argelia y Mauritania, así como con miembros del Grupo. de Amigos del Sáhara Occidental (Francia, Rusia, España, el Reino Unido y Estados Unidos) del 27 al 31 de marzo en Nueva York. El informe más reciente del Secretario General sobre la MINURSO, de fecha 3 de octubre, señaló que estas consultas bilaterales informales tenían como objetivo discutir las lecciones aprendidas en el proceso político, profundizar el examen de las posiciones y continuar buscando “fórmulas mutuamente aceptables” para hacer avanzar el proceso político. proceso.





Según el informe del Secretario General, durante las consultas bilaterales informales Marruecos reiteró su posición de que su propuesta de autonomía era el único resultado viable de un proceso político. (El plan, que Marruecos presentó a la ONU en 2007, exige la integración del territorio en Marruecos, con el pueblo saharaui gestionando sus asuntos internos mientras está representado externamente por Marruecos) Por otro lado, el Frente Polisario reafirmó que la autodeterminación sigue siendo la única base de cualquier proceso político.





El informe del Secretario General también describió varios desafíos a la capacidad de la misión para mantener su presencia sobre el terreno, incluidas las limitaciones en la cadena logística de suministro y mantenimiento de la MINURSO a las bases de operaciones al este de la berma. (La berma se refiere a un muro de aproximadamente 1.700 millas de largo que divide el Sáhara Occidental ocupado). Tras el compromiso de alto nivel que tuvo lugar entre abril y junio, la MINURSO pudo realizar cinco movimientos separados de convoyes terrestres para reabastecer sus bases de operaciones al este de la berma en Agwanit, Mehaires, Mijek y Tifariti con combustible, otros suministros de mantenimiento y equipo de ingeniería que se necesitan con urgencia. En este contexto, Estados Unidos introdujo un nuevo lenguaje en el proyecto de resolución celebrando los avances realizados por la MINURSO en el reabastecimiento de sus bases de operaciones con el fin de sostener estas operaciones cruciales.





Durante la única ronda de negociaciones, parece que varios miembros del Consejo, incluidos Francia, Gabón y los Emiratos Árabes Unidos (EAU), apoyaron el enfoque del redactor y pidieron mantener el proyecto de resolución tal como está. Sin embargo, Mozambique y Rusia aparentemente consideraron que el proyecto de texto no era equilibrado y propusieron varias revisiones.





Una de sus principales preocupaciones era que el proyecto de resolución distinguiera más claramente a Marruecos y el Frente Polisario de los países vecinos afectados, a saber, Argelia y Mauritania. Parece que tanto Mozambique como Rusia también propusieron añadir un nuevo lenguaje que enfatizara la necesidad de permitir al pueblo saharaui ejercer el derecho a la autodeterminación mediante la organización de un referéndum. Al parecer, Rusia también propuso un texto pidiendo a la MINURSO que implementara plenamente su mandato de celebrar un referéndum. Parece que Rusia ha mantenido su preocupación, que también había expresado en años anteriores, por la dilución de las referencias en las resoluciones de la MINURSO al referéndum y a la autodeterminación del pueblo del Sáhara Occidental.





Además, Mozambique y Rusia aparentemente querían que el proyecto de resolución incluyera una referencia más amplia a las contribuciones de todos los Enviados Personales anteriores, en lugar de señalar al ex Enviado Personal Horst Köhler, lo que parecía dar mayor peso al formato de mesa redonda que inició en 2018 y 2019. (El formato reunió a Argelia, Mauritania, Marruecos y el Frente Polisario.) Argelia se ha opuesto durante mucho tiempo al formato de la mesa redonda, que considera que potencialmente replantea la situación como un conflicto regional, en lugar de uno entre Marruecos y el Frente Polisario. ( Para conocer los antecedentes, consulte nuestra historia What's in Blue del 26 de octubre de 2022 ).





Parece que Mozambique propuso un nuevo lenguaje que enfatiza la urgente necesidad de incluir un componente de monitoreo de derechos humanos para un seguimiento cercano de la situación de los derechos humanos en el territorio del Sáhara Occidental dentro del mandato de la MINURSO. La cuestión de la situación de los derechos humanos en el Sáhara Occidental se ha planteado periódicamente en los informes del Secretario General. Según su informe más reciente, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) no pudo realizar ninguna visita al Sáhara Occidental por octavo año consecutivo, a pesar de las múltiples solicitudes y del llamamiento del Consejo de Seguridad para una mayor cooperación con el ACNUDH en la resolución 2654. El informe añade que el ACNUDH siguió recibiendo acusaciones que apuntaban a una creciente reducción del espacio cívico, incluso mediante la obstrucción, la intimidación y las restricciones contra activistas saharauis, defensores de los derechos humanos y movimientos estudiantiles.