Masacre con drones marroquies en el Sáhara Occidental

Las municiones del dron Bayraktar TB2 son los misiles aire-tierra de la familia MAM capaces de alcanzar objetivos a una distancia de hasta 8 a 14 km. Además, pueden emplear diversos tipos de munición reemplazables de fragmentación, termobárica o acumulativa en tándem [20].

La aparición de cuerpos carbonizados en los ataques producidos en algunas zonas, y sobre todo al norte de Tagzumalet con quemaduras graves que han causado la muerte al instante de al menos cinco buscadores de oro, mientras que otros tuvieron graves heridas. Esto demuestra que están siendo atacados por municiones no convencionales.

Estas municiones son una subclase de armas volumétricas, que consisten de un depósito de combustible y dos cargas explosivas separadas. Cuando se lanza, la primera carga detona y dispersa las partículas de combustible, mientras que la segunda carga enciende el combustible dispersado y el oxígeno en el aire, creando una onda expansiva de presión y calor extremos [21].

COMPARACIONES