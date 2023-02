La República Saharaui considera que Marruecos ha reconocido su derrota en la Unión Africana

Por Lehbib Abdelhay





Madrid (ECS).- La agencia oficial noticias de Marruecos (MAP) emitió hoy unas declaraciones del ministro de Exteriores marroquí, Nasser Bourita, en las que desveló la intención de Marruecos de expulsar a la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) de la Unión Africana (UA). Para el Gobierno Saharaui, las declaraciones del titular de Exteriores marroquí, confirman el fracaso monumental de Marruecos de dañar el estatus de la República Saharaui (RASD) en el organismo continental.





Después de 30 años de ausencia, Marruecos ingresó en la Unión Africana en 2017 con el objetivo declarado de expulsar a la RASD de la organización continental. Pero cinco años después de su incorporación, Rabat ha fracasado en todos sus repetidos intentos de aislar a la RASD en la organización panafricana.





Durante una reunión con ex primeros ministros y exministros africanos que abogan por la expulsión de la RASD de la Unión Africana, Bourita consideró que la existencia de la República Saharaui "es una aberración jurídica porque no corresponde a los elementos constitutivos de un Estado a nivel internacional".





"El ministro marroquí, que representa a un país expansionista que no reconoce fronteras internacionales reconocidas, expuso argumentos falsos que considera como argumentos jurídicos para legitimar la ocupación por su país de partes del territorio de un país vecino, la República Saharaui", explicó el gobierno saharaui en un comunicado oficial.





Y añade: "El ocupante marroquí, que viola continuamente lo dispuesto en los artículos 3 y 4 del Acta Constitutiva de la Unión Africana sobre el respeto de las fronteras existentes en el momento de la independencia, la no adquisición de territorios por la fuerza y ​​la resolución de disputas territoriales por medios pacíficos, es consciente de que su plan expansionista no tiene futuro y que la comunidad internacional no le reconocerá la soberanía sobre el Sáhara Occidental".