El ejército marroquí repliega posiciones en el norte del Sáhara Occidental (Mahbes) y las fuerzas saharauis redoblan sus ataques.

Fuentes sobre el terreno desvelaron que las unidades del ejército marroquí apostadas al norte del Sáhara Occidental se retiraron de sus atrincheramientos y replegaron hacia fortificaciones más traseras en el muro militar a consecuencia de las continuas operaciones armadas del Ejército saharaui. Cabe destacar que hay seis fortificaciones cada una con un grupo de intervención. Marruecos por su parte niega la guerra pero moviliza todo su aparato diplomático para lograr un alto el fuego sobre la base de hechos consumados.El Ejército de Liberación Saharaui mantiene un cerco sostenido sobre el ''Triángulo útil del Sáhara'' redoblando sus bombardeos. Desde mitad del año pasado, la región de Mahbes está expuesta a incesantes bombardeos e incursiones por parte de unidades saharauis. Cabe señalar que el jefe de operaciones de las FAR marroquíes en Mahbes; Ahmed Al Azzouzi, fue abatido por los combatientes saharauis el pasado Diciembre, y seis meses atrás, en Junio, abatieron también al Jefe de Reconocimiento de las FAR en Mahbes: Rachid Al-Sabti. A principios de este mes, se logró penetrar en territorio marroquí ejecutando dos ataques Los movimientos del ejército marroquí en la región saharaui ocupada (Mahbes) se ralentizaron y detuvieron tras el asesinato de sus jefes de operaciones y reconocimiento arriba mencionados, uno de ellos es general de brigada.Respecto a hoy, unidades de la Sexta Región Militar saharaui llevaron a cabo rondas de bombardeos en Mahbes y Amgala , logrando alcanzar una base marroquí destruyendo un radar según informó la Defensa saharaui en un comunicado indicando que se habían producido “cuantiosas pérdidas humanas y materiales” en las FAR marroquíes.