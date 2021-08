Marruecos y el narcotráfico: una vieja arma de desestabilización masiva. Ningún gobierno marroquí la ha regulado desde 1956.

Sidi Maatala/Marianne.

ECS. Madrid. | Desde el fin del protectorado francés, ningún gobierno marroquí ha regulado el tráfico de hachís. El estado alauita es ahora el mayor productor del mundo y sus mercancías circulan por Francia y Europa no sin consecuencias.



Desde Tánger hasta el río Moulouya, se extiende, con más 20.000 km2, la gran región del Rif; Repleta de cadenas montañosas con territorios difíciles de explotar, está entre los más pobres de Marruecos. Desde el siglo XV, la producción tradicional de hachís representa la principal economía de subsistencia. Una cultura que hoy da soporte y sirve de 'colchón económico' a alrededor de un millón de personas,

haciendo del reino el principal productor mundial de hachís, dedicándole casi 50.000 hectáreas.



Según un informe del Departamento de Estado de EE.UU, recogido por Le Monde en marzo de 2017, "la producción de cannabis en Marruecos equivalía al 23% del Producto Interior Bruto (PIB) de Marruecos, que aumentó en 2016 a 100 mil millones de dólares (93 mil millones de euros)". De los cuales solamente diez mil millones de euros al año son para las mafias, según datos del Observatorio Francés Drogas y Adicciones (OFDT).