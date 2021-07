El Sáhara Occidental entre la ocupación, exilio, represión marroquí y ahora la guerra.

Por Lehbib Abdelhay/ECS- Foto Limam Bachir

ECS- El año 2020 sin duda fue un año particularmente complicado debido a la epidemia mundial Covid-19 que ha afectado a todo el mundo, todas las personas del planeta han visto su vida afectada de un modo u otro, las perdidas humanas fueron y siguen siendo elevadas en todos los países del planeta. El 2020 también supuso un cambio radical en el escenario político internacional debido a las políticas del ex presidente de EE.UU, no solo en Medio Oriente, sino en sus relaciones con China que se han visto agravadas y tensas por momentos debido a las acusaciones que Donald Trump lanzó al gobierno chino al cual acusó sin tapujos de ser el responsable de lo que él calificó como “el virus chino. Esto sin mencionar las eternas tensiones con Irán, con Corea del norte y con el clásico archienemigo Rusia.

Lo que está claro que no ha sido un año para “tirar cohetes”, mas bien fue un año complicado en todos los sentidos y entre tanto desastre y desorden cabría preguntar ¿Y que hay del conflicto en el Sahara Occidental?





Ocupación



Exactamente cuarenta y cinco años se han cumplido está semana desde que España abandonara lo que hasta hoy en día se sigue considerando la ultima colonia en África, el Sáhara Occidental, fue un 14 de noviembre de 1975 cuando España reunió en Madrid una delegación marroquí y por otro lado, una delegación del gobierno mauritano, el fin era claro, proceder a la venta del Sahara Occidental por parte de España a estos dos países, esta venta se materializó en los ilegales acuerdos tripartitos de Madrid.



La firma de estos acuerdos supuso el inicio del drama, la guerra y el genocidio que vivió y sigue viviendo el pueblo saharaui. Cuarenta y cinco años han pasado y España sigue sin asumir su responsabilidad histórica para con los saharauis, España sigue sin liderar el proceso de descolonización que el Sahara Occidental sigue esperando. Lo que también llama la atención es que en estos 45 años ni las Naciones Unidas ni la comunidad internacional han sido capaces de hacer que la situación del pueblo saharaui cambie, no han podido lograr llegar a un acuerdo justo que asegure la autodeterminación del pueblo saharaui sobre su tierra y su propio futuro, mas bien todo lo contrario, lo que hubo, según denuncian los mismos saharauis; es un silenció cómplice y permisivo para que Marruecos siga en su ilegal ocupación al Sahara Occidental, para que Marruecos siga saqueando los recursos naturales del territorio y violando los derechos mas básicos de la población saharaui.





Exilio



El pueblo saharaui vive dividido, una parte de los saharauis vive en los territorios del Sahara Occidental ocupados por Marruecos, la otra mitad vive en campamentos para refugiados al sur de Argelia, mas de cuatro décadas llevan los saharauis viviendo en una situación complicada en uno de los desiertos mas inhóspitos del mundo. El año 2020 fue uno de los años mas complicados ya que a demás de vivir en condiciones difíciles en todos los sentidos, los refugiados saharauis tuvieron que lidiar con la pandemia Covid-19 y todo lo que esta supuso de recortes en la ayuda humanitaria y presencia de cooperantes internacionales. Condiciones realmente complicadas lleva soportando el pueblo saharaui durante las últimas cuatro décadas en el exilio, pero lejos de destruir a nuestro pueblo, estas dificultades no fueron mas que un incentivo para que nuestro pueblo siga reclamando sus legítimos derechos con mas fuerza que nunca.



El exilio es también un modo de intentar exterminar a nuestro pueblo, el reino de Marruecos ha utilizado el argumento de la “no solución, como solución” en un intento de ahogar a nuestro pueblo en el exilio y doblegar su voluntad de luchar por su legitimo derecho a la independencia, también la comunidad internacional con su inacción o la ONU con su pasividad con el régimen ocupante marroquí, favorecieron a que hoy, 45 años después sigamos hablando de este conflicto y de un pueblo exiliado.





Represión Marroquí



La mitad de los saharauis que no vive en el exilio, no ha corrido mejor suerte, ellos no pudieron huir de la invasión marroquí que se hizo con el territorio y principales ciudades saharauis en el año 1975, los cientos de miles de saharauis que allí quedaron tuvieron que soportar la convivencia no solo con los colonos marroquíes traídos en centenares al Sahara Occidental, sino que también conviven con la represión, la cárcel y la muerte. Prestigiosas organizaciones internacionales como Human Rights Watch o Amnistía Internacional denunciaron en reiteradas ocasiones que la población saharaui que vive en los territorios del Sahara Occidental ocupado sufre torturas, secuestros y violaciones de sus derechos mas básicos por parte de las fuerzas de ocupación marroquíes.



Al igual que el exilio, el régimen ocupante marroquí busca con esta brutal represión silenciar la población saharaui que vive bajo su yugo pero sin éxito alguno, decenas de activistas saharauis han podido salir de los territorios ocupados para contar el maltrato y la represión que sufren por parte del régimen marroquí, muchos de ellos contaron sus experiencias personales en las cárceles secretas marroquíes, detallaron los horrores de la tortura que sufrieron a manos de los verdugos marroquíes pero sobre todo, hablaron de aquellos saharauis que no pudieron salir de aquellas cárceles para contarlo, sus cuerpos inertes cedieron ante las torturas inhumanas.



A día de hoy, las autoridades del régimen marroquí siguen reprimiendo la población saharaui en los territorios ocupados del Sahara Occidental, a día de hoy decenas de presos políticos saharauis siguen cumpliendo condenas infinitas en las cárceles marroquíes, a día de hoy marruecos sigue sin descubrir el paradero de decenas de saharauis desaparecidos, y si te preguntas ¿Cuál fue es la culpa de este pueblo para merecer este castigo? – la respuesta sería – su única culpa es reclamar su legitimo derecho a existir sobre su tierra y reclamar de forma pacifica un Sahara libre e independiente rechazando la ocupación marroquí.





La guerra



A pesar de sufrir la ocupación, el exilio, la represión y las promesas de la ONU, el pueblo saharaui apostó por la vía pacifica para llegar a una solución justa al conflicto del Sahara occidental, a pesar de soportar las peores y mas difíciles condiciones tanto en el exilio como en los territorios ocupados, el pueblo saharaui decidió confiar en la ONU, en la comunidad internacional, en los enviados especiales, en la MINURSO, etc...



Tras casi 30 años la conclusión fue decepción y cansancio, ni la ONU ni la comunidad internacional pudierón hacer nada para solucionar el conflicto en el Sahara Occidental, incluso grande potencias mundiales como Francia o EE.UU apoyaron la ocupación y el saqueo a los territorios del Sahara Occidental.



El pasado 13 de noviembre de 2020 el ejercito real marroquí abrió fuego contra un grupo de civiles saharauis que protestaban en la frontera sur del Sahara occidental, en la zona de Guerguerat, esta acción fue la gota que colmó el vaso. El Frente Polisario, único representante del pueblo saharaui, decidió responder a este ataque dando ordenes al ejercito popular saharaui a que inicie las operaciones militares contra el ejercito marroquí.