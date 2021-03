Una visión general de la expansión de los grupos yihadistas en el Sahel y Nigeria, en el Cuerno de África y en la costa sureste de Swahili.

Por COLIN P. CLARKE y JACOB ZENN | ECS.









ISIS (ISGS) y al-Qaeda (JNIM) tambaleándose por las continuas operaciones antiterroristas, la atención se ha desplazado de las antiguas bases yihadistas en el Medio Oriente y el sur de Asia, respectivamente, al Sahel y Nigeria, el Cuerno de África y, Bamako (Malí). Considerada como un refugio para los yihadistas, el África subsahariana está ahora a la vanguardia del panorama antiterrorista. Con el núcleo detambaleándose por las continuas operaciones antiterroristas, la atención se ha desplazado de las antiguas bases yihadistas en el Medio Oriente y el sur de Asia, respectivamente, al Sahel y Nigeria, el Cuerno de África y, más recientemente, el sureste del continente, la costa de Swahili . Los afiliados de ISIS y al-Qaeda en todo el África subsahariana están bien posicionados para expandir su influencia en el continente, reunir nuevos reclutas, difundir propaganda y, en algunos casos, capturar territorio.





yihadistas bien armados capaces de montar operaciones complejas y coordinadas que se asemejan cada vez más a las del núcleo de ISIS y al-Qaeda. Estos terroristas se han aprovechado de las fronteras porosas en toda África y, de manera oportunista, A medida que los estados débiles dan paso a regiones débiles, las fuerzas de seguridad están siendo eclipsadas porbien armados capaces de montar operaciones complejas y coordinadas que se asemejan cada. Estos terroristas se han aprovechado de las fronteras porosas en toda África y, de manera oportunista, han capitalizado las tensas transiciones políticas y la falta de responsabilidad del sector de la seguridad en países como Mali y Mozambique, trabajando para desestabilizar aún más a los estados ya frágiles.





En el Sahel, el Estado Islámico en el Gran Sahara ha demostrado con su guerra de guerrillas su competencia en emboscadas, fuego de mortero y el uso de artefactos explosivos improvisados. A pesar de los enfrentamientos con el afiliado de al-Qaeda Jama'a Nusrat ul-Islam wal Muslimin, o JNIM, y las fuerzas de seguridad francesas y regionales, los líderes de ISGS han logrado mantenerse a flote y mantener intacto el aparato de comando y control del grupo. Sus combatientes también han demostrado ser expertos en reclutar nuevos miembros, asistidos por la propaganda central de ISIS por un lado y explotando los conflictos étnicos locales por el otro, en particular la estigmatización de las poblaciones fulani transfronterizas.





La Provincia de África Occidental del Estado Islámico, o ISWAP, que formalmente está integrada con ISGS en la estructura organizativa de ISIS, se ha mantenido activa en toda la cuenca del lago Chad , en el noreste de Nigeria y cada vez más en el sureste de Níger, y como lo demuestran sus fuertes contactos con el núcleo de ISIS en Oriente Medio y difundir propaganda cuyas escenas de los ataques de ISWAP contra las fuerzas de seguridad de Nigeria reflejanlos de ISIS contra el ejército sirio. Dentro de Nigeria, la fuerza de ISWAP ha eclipsado a la de Boko Haram, que sigue perdiendo apoyo por su trato severo a los no combatientes, incluidos los agricultores locales que no tienen relación con el conflicto. Sin embargo, Boko Haram se ha conectado con bandas de crimen organizado igualmente despiadados en el noroeste de Nigeria en un intento de flanquear a ISWAP y establecer sus propias filiales en esa región.





El JNIM también está consolidando su control en las zonas rurales del norte de Malí y expandiéndose a lo largo de las regiones fronterizas del Sahel, demostrando la capacidad de montar operaciones asimétricas cada vez más sofisticadas, a pesar de la inmensa presión sobre el grupo por parte de las fuerzas militares francesas y milicias rivales, y la pérdida de varios de sus líderes de Al Qaeda. El JNIM también ha explotado con éxito la dinámica del conflicto local, atrayendo a miembros de varios grupos étnicos más allá de sus principales distritos árabes, tuareg y fulani, y dedicando un esfuerzo significativo a mediar en disputas tribales y de clanes que faciliten su alcance transfronterizo. Varios yihadistas regionales, incluidos los vinculados a Al Qaeda, cobran impuestos a los civiles bajo su califato y se sospecha que trabajan con contrabandistas para aprovechar el floreciente comercio ilícito de oro de África para financiar sus operaciones.





En el otro lado del continente, tanto el Cuerno de África como la costa sureste de Swahili han experimentado un repunte en la actividad terrorista. En Somalia, al-Shabaab ha lanzado ataques en áreas rurales y la capital Mogadiscio con impunidad, incluyendo emboscadas y uso competente de minas terrestres, morteros y artefactos explosivos improvisados. Las unidades de Shabaab están fuertemente armadas y llevan a cabo ataques simultáneos y coordinados, incluso más allá de las fronteras de Somalia, particularmente en Kenia, donde el grupo ha tenido éxito en el reclutamiento. Más recientemente, al-Shabaab ha comenzado a usar drones para filmar ataques y pronto podría convertirlos en armas. El grupo también ha demostrado una propensión a ganarse corazones y mentes, centrándose en ofrecer medicamentos contra el COVID-19 a los somalíes, incluidos consejos sobre cómo mantener una higiene adecuada, así como atención médica en clínicas improvisadas. Esto se basa en los esfuerzos anteriores del grupo para prohibir el uso de bolsas de plástico, un edicto emitido para parecer más consciente del clima y, por lo tanto, más en sintonía con el bienestar de los ciudadanos comunes. El reciente arresto en Filipinas de un keniano entrenado por al-Shabaab que planeó ataques aéreos contra Estados Unidos es un recordatorio de que al-Shabaab sigue siendo el grupo yihadista más sofisticado del continente, con ISWAP y JNIM en segundo y tercer lugar.





Más abajo en la costa este de África, la Provincia del Estado Islámico de África Central, o ISCAP, ha estado haciendo audiciones para un papel más prominente en la constelación de afiliados de ISIS. Y si el objetivo es impresionar al núcleo de ISIS, el esfuerzo ha tenido un gran éxito, especialmente con respecto a las actividades de ISCAP en Mozambique. (El grupo también mantiene una facción terrorista en la República Democrática del Congo que ha llevado a cabo una serie de ataques mortales y una reciente fuga de prisión que liberó a cientos de yihadistas). El año pasado, ISCAP lanzó su primera incursión exitosa en Tanzania. ISCAP recibió amplia orientación de los medios, financiamiento y refuerzos de estrategas tácticos en el núcleo de ISIS, facilitados a través de una red de logísticos que operan en la región. El impacto se ha reflejado en operaciones militares cada vez más sofisticadas. Los formadores pueden actuar como multiplicadores de fuerza y ​​tener una influencia enorme en la configuración de los conflictos locales; la batalla de Marawi en Filipinas es un ejemplo algo reciente. El crecimiento de ISCAP es problemático por varias razones, incluido su interés en apoderarse y mantener el territorio, amenazar las instalaciones de gas natural licuado y atacar a los civiles que considera hostiles. La toma del puerto de Mocimboa de Praia por parte del grupo también le permite ganar dinero y reabastecerse.





Varios factores podrían impulsar a los grupos yihadistas africanos durante el resto de 2021. El conflicto continuo entre ISIS y las afiliadas de al-Qaeda generará competencia por el prestigio, los reclutas y los recursos, haciendo metástasis de la amenaza y conduciendo a un proceso conocido como superación, donde las organizaciones terroristas aumentan operaciones para posicionarse como la entidad dominante en un país o región. En un entorno posterior al COVID-19, cuando se alivien o se levanten las restricciones, habrá amplias oportunidades para que los grupos terroristas ataquen objetivos blandos. Según un informe reciente del equipo de monitoreo de Naciones Unidas, los yihadistas ya están preparando una ola de ataques en los próximos meses.





También existe un potencial significativo de propagación de la violencia en todas las regiones de África antes mencionadas y, como lo demuestra el Sahel, el conflicto en Malí se ha extendido a Costa de Marfil, Benin y Burkina Faso, y países como Ghana y Senegal pueden ser los siguientes. Finalmente, la presencia militar occidental sigue siendo incierta. Si bien Francia ha desplegado tropas en Mali, existe una creciente preocupación de que la participación de París en África Occidental se haya convertido en un atolladero. La retirada de las tropas francesas, así como la reducción de las tropas estadounidenses como parte de un enfoque renovado en la competencia de las grandes potencias con Rusia y China, podrían proporcionar más espacio operativo para los yihadistas, al tiempo que privan a los ejércitos africanos locales de una asistencia vital de cooperación de seguridad.





Defeneone: Colin P. Clarke es director de políticas e investigación de The Soufan Group y autor de After the Caliphate: The Islamic State and the Future Terrorist Diaspora .