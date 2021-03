Su eco golpearía al otro lado del Mediterráneo: La Guerra del Sáhara Occidental.

El retorno a la lucha armada rompe tres décadas de relativa estabilidad y una paz frágil en un territorio clave para la seguridad del norte de África, y reabre la tensión regional de larga data entre Marruecos y Argelia, ambos importantes aliados de la UE y EE. UU en la lucha contra el terrorismo y la contención de flujos migratorios. Además, aumenta el nivel de riesgo empresarial en la zona.

Por Davide Contini */ Dow Jones Risk & Compliance.





El Sáhara Occidental es un territorio de la costa noroeste de África, situado entre Marruecos y Mauritania. Su estatus político actual está en disputa. Desde 1975, las Naciones Unidas ha incluido al Sáhara Occidental como un territorio no autónomo pendiente de descolonización (NSGT). Es la única parte de África con tal estatus, por lo que a menudo se la denominan "la última colonia de África".

Marruecos considera al Sáhara Occidental como parte de su territorio nacional y por el que entre 1975 y 1991 entró en una guerra cruel contra el Frente Polisario, un movimiento de la liberación saharaui que lucha por la autodeterminación del pueblo saharaui. Las dos partes firmaron un alto el fuego en 1991 y la ONU estableció una misión, MINURSO, con el objetivo de organizar un referéndum para la autodeterminación del Sáhara Occidental. Sin embargo, los intentos de celebrar la consulta y descolonizar el territorio han fracasado y, en última instancia, el estatus del Sáhara Occidental no ha cambiado durante casi 30 años.

Hoy, esta crisis diplomática sobre el Sáhara Occidental, producto de la Guerra Fría y la descolonización africana, resurge y pone en peligro la participación de las empresas en los negocios de la región. Las consecuencias legales y económicas de la disputa se han amplificado en los últimos años, especialmente luego de dos veredictos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE), que establecieron que el Sáhara Occidental tiene un estatus separado y distinto de Marruecos y que, por lo tanto, Marruecos no tiene poder administrativo o jurídico para celebrar acuerdos comerciales sobre los recursos del Sáhara Occidental.

Sin embargo, al final de su mandato, el presidente Trump reconoció la soberanía de Marruecos sobre la región, a cambio de la normalización de las relaciones diplomáticas de Marruecos con Israel. Si bien esta decisión podría fomentar las relaciones entre el país árabe y el estado judío, también podría dañar la seguridad en la región en general y alimentar las organizaciones del crimen organizado y terroristas en el Sahel.

El reconocimiento por parte de Estados Unidos de la soberanía marroquí no implica un cambio en el estatus del territorio según el derecho internacional. Ni la ONU, que renovó su misión en el territorio por un año más, ni la UE respaldaron la decisión de Trump; en cambio, destacaron la importancia de reanudar las negociaciones para evitar una escalada de violencia en la región.

Varias razones geopolíticas e históricas determinaron el estancamiento de 45 años, pero hoy gira principalmente en torno a la explotación de los recursos naturales del Sáhara Occidental. El territorio del Sáhara Occidental es rico en fosfatos, arena y pescado y recientemente se ha convertido en un destino importante para grandes proyectos de energía renovable. Este artículo describe los principales aspectos de este estancamiento, destacando sus recientes desarrollos legales a nivel de la UE y los riesgos comerciales que plantean.

Antecedentes históricos

Territorio mayoritariamente desértico pero estratégico por su proximidad a las Islas Canarias, el Sáhara Occidental se convirtió en colonia española tras la Conferencia de Berlín de 1884. En 1947 España descubrió la importante reserva de fosfato en la mina de Bou Craa, calificada como “entre las más grande del mundo ". [1]

Sin embargo, en 1963, la ONU declaró al Sáhara Occidental como un territorio no autónomo pendiente de descolonizar, solicitando a España que abandonara el territorio. Sin embargo, España trató de mantener el control sobre el territorio [1], dada la riqueza del subsuelo, su importancia estratégica para el comercio con Canarias y África, y por la presión ejercida sobre Madrid por el ejército y los españoles empleados en las minas. El general Franco propuso así un estatuto de autonomía en 1973, por el que votó y aceptó la asamblea proespañola saharaui.

Mientras tanto, Marruecos padecía una considerable inestabilidad interna (es decir, el rey Hassan II fue víctima de dos fallidos golpes de Estado militares en 1971 y 1972 [2] ). Para superar la crisis y hacerse con el control del territorio, la monarquía decidió relanzar el “Gran Marruecos”, lo suficientemente atractivo como para reavivar el nacionalismo en el país. [3]

Por otro lado, los saharauis fundaron el Frente Popular para la Liberación de Saguía el-Hamra y Río de Oro, conocido como el Frente Polisario, con el propósito de obtener la independencia del Sáhara Occidental de España.

Si bien la Corte Internacional de Justicia afirmó en 1975 que el territorio no pertenecía ni a Marruecos ni a Mauritania antes de la colonización española y que debía aplicarse el derecho a la autodeterminación, España, Mauritania y Marruecos firmaron el Arreglo de Madrid sin consultar a los saharauis ni a la ONU. España acordó ceder el control a Marruecos y Mauritania conservando una participación del 35 por ciento en la mina Bou Craa. El Acuerdo de Madrid no cumplía con el Derecho Internacional [4] (ONU GA Res. 3458A, 3458B) y pocos meses después, comenzó una guerra entre Marruecos y el Frente Polisario, que entre tanto había proclamado la República Árabe Saharaui Democrática (RASD).

Las hostilidades duraron más de una década, hasta que las partes firmaron un alto el fuego en 1991, acordando organizar un referéndum de independencia con la recién creada MINURSO. Las negociaciones desde 1991 no han logrado llegar a un compromiso, manteniendo así el status quo.

Acuerdos comerciales ilegales

En las últimas décadas, Marruecos consolidó su presencia en el territorio, firmando acuerdos comerciales con recursos del Sáhara Occidental. Habiéndose convertido en el segundo exportador de fosfatos del mundo, también ha llevado a cabo numerosos proyectos para parques de energía renovable en el Sáhara Occidental. El Frente Polisario ha atacado estos acuerdos en los tribunales porque no cumplen con las resoluciones de la ONU, el Principio de Soberanía Permanente sobre los Recursos Naturales y el Principio de Autodeterminación de los Pueblos, entre otros. Las demandas comenzaron en Europa y han causado problemas legales, de reputación y de cadena de suministro para muchas empresas en otros lugares.

El resurgimiento del conflicto interrumpe tres décadas de relativa paz en un territorio crucial para la seguridad del norte de África y reabre la tensión regional de larga data entre Marruecos y Argelia, ambos importantes aliados de la UE y EE.UU. en la lucha contra el terrorismo y la contención de flujos migratorios. Además, aumenta el nivel de riesgo empresarial en la zona.

Acuerdos comerciales UE-Marruecos en cuestión.

La UE mantiene varios acuerdos comerciales con Marruecos, actualmente el principal socio comercial de la UE en la región del Magreb. Pero durante la década de 2000, el Frente Polisario, junto con varias ONG, asumió la cuestión de la batalla de los recursos territoriales como el arma principal de oposición política y legal a la consolidación de la ocupación marroquí del Sáhara Occidental.

Hasta la fecha, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictado sentencias sobre el caso interpuesto por el Frente Polisario en relación con el Acuerdo Agrícola UE-Marruecos (caso C-104/16 P en 2016) y en nombre de Western Sahara Campaign UK, una ONG que inició una demanda en el Reino Unido que posteriormente fue remitido al TJCE, sobre el Acuerdo de Pesca (Caso 266/16 en 2018), indicando que los acuerdos de la UE con Marruecos no pueden incluir en su ámbito de aplicación el territorio del Sáhara Occidental, ya que éste no cumpliría con el Derecho de la UE e internacional.

Ambos fallos tienen el mismo fundamento jurídico: el principio de autodeterminación, el principio de soberanía permanente sobre los recursos naturales (Carta ONU) y el efecto relativo de un tratado (Convención de Viena). De acuerdo con estos principios vinculantes del derecho internacional, cualquier acuerdo que involucre los recursos del Sáhara Occidental debe obtener el consentimiento de los habitantes del territorio y Marruecos no tiene la personalidad jurídica para celebrar un acuerdo en nombre del pueblo del Sáhara Occidental (ya que el territorio tiene un y estatus distinto de Marruecos). Otras sentencias aún están pendientes ante el tribunal.

Consideraciones comerciales importantes

Esta crisis política y diplomática de larga data es compleja y puede producir un aumento de los riesgos comerciales, de cumplimiento, de seguridad y de la cadena de suministro para las empresas, terceros e individuos que operan en el territorio o comercializan sus recursos.

- Implicaciones legales y comerciales: Los casos interpuestos ante el TJCE crearon considerables precedentes legales en las relaciones comerciales con Marruecos que ya han afectado a varias empresas en los últimos años. Por ejemplo:

En mayo de 2017, el Tribunal Superior de Sudáfrica detuvo el buque NM Cherry Blossom, propiedad de OCP, y se incautó de su cargamento de roca fosfórico. En febrero de 2018, el Tribunal Superior de Sudáfrica (refiriéndose a las sentencias del TJCE) declaró que “la propiedad del fosfato nunca ha sido legítimamente conferida al quinto [OCP] y / o sexto [Phosphates De Boucraa] acusados, y fueron, y siguen siendo, no tiene derecho a vender el fosfato al Cuarto Demandado [Ballance Agri-Nutrients Limited]".

El Danish Ultra Innovation, otro buque que transportaba roca fosfórica del Sáhara Occidental a la planta de fertilizantes Redwater de Agrium en Canadá, fue detenido en mayo de 2017 y luego liberado por las autoridades panameñas.

Las fallas legales que afectan a los acuerdos entre la UE y Marruecos provocaron demandas a compañías agrícolas y aéreas que operan en el Sáhara Occidental o que importan a Europa el producto del Sáhara Occidental. En octubre de 2018, el Frente Polisario denunció a seis grandes empresas (BNP Paribas, Société générale, Crédit Agricole, Axa Assurances, Transavia, UCPA) ante los tribunales franceses, acusándolas de delitos de colonización (clasificados como crímenes de guerra según la legislación francesa).

- Riesgos operativos: el aumento de las hostilidades significa un aumento de la incertidumbre sobre cómo hacer negocios en el Sáhara Occidental. Por ejemplo, el 13 de noviembre de 2020, 19 eurodiputados instaron a la UE a "advertir a las empresas europeas como Siemens o Enel de los graves riesgos legales y morales de hacer negocios con un ocupante ilegal". Estas empresas están involucradas actualmente en proyectos de energía verde a gran escala en el NSGT.

Además, una guerra en el territorio podría traer más problemas relacionados con el vacío que llenaría el crimen organizado. Como en Libia y en otros lugares de MENA, los traficantes y los grupos terroristas pueden explotar la anarquía.

- Riesgos de sanciones: dada la incertidumbre moral sobre los acuerdos comerciales en la región, también existe el riesgo de que se impongan sanciones. Recientemente, 53 ONG noruegas pidieron a su gobierno que actúe sobre el asunto en el Consejo de Seguridad de la ONU, mientras que otras organizaciones piden a las instituciones que impongan sanciones a Marruecos por la violación de los derechos humanos en el territorio, como hizo el Parlamento Panafricano en 2011.

Información confiable para decisiones complejas

Para navegar por las complejas amenazas que presenta el conflicto en el Sáhara Occidental, las empresas necesitan información sólida. En primer lugar, es importante comprender los riesgos aparentes y estar al tanto de la situación política, diseñando así planes de continuidad del negocio y protocolos de emergencia. Se aconseja a las empresas que se mantengan al tanto de los desarrollos mediante el seguimiento de la situación a través de los medios de comunicación, las comunicaciones corporativas e institucionales y la debida diligencia mejorada (EDD).

Los servicios de detección de medios adversos (AMS) y los informes de diligencia debida pueden ser costosos, pero podrían garantizar una sólida medida de defensa y prevención para evitar infracciones regulatorias y problemas de reputación. Dow Jones proporciona a empresas de todo el mundo información confiable en más de 26 idiomas y puede ayudar a evaluar y prevenir riesgos a través de su base de datos de riesgo y cumplimiento, informes de diligencia debida y detección avanzada de medios adversos.





[1] Note du MAE pour la Direction des affaires économiques et financières, 3 de febrero de 1969 París, AN 19899566/65. Pierrefitte-sur-Seine. París.

[2] Baroudi, A. (1979) Le complot «saharien» contre l'armée et le peuple marocains (première partie). Les Temps Modernes. 394. (5). Pp.1805-1842; Vermeren, P. (2010) Histoire du Maroc depuis l'indépendance. 3ème Ed. París: La Découverte.

[3] Barbier, M. (1982) Le conflit du Sahara Occidental. París: L'Harmattan;

[4] En primer lugar, porque ninguno de los Estados signatarios tenía personalidad jurídica que le permitiera decidir sobre la condición de territorio no autónomo; en segundo lugar, porque no es posible concertar acuerdos sobre recursos territoriales sin cuestionar a los habitantes de ese territorio; en tercer lugar, porque la autodeterminación de las personas es una norma de ius cogens y, por tanto, causa de nulidad de cualquier tratado que no la respete.

*Davide Contini es investigador de la unidad de entidades de medios adversos de Dow Jones Risk & Compliance, que utiliza noticias negativas de fuentes acreditadas para evaluar el riesgo de las empresas. Cubre principalmente fuentes italianas y francófonas. Davide es un experto en investigación en lengua inglesa, francesa, española e italiana y tiene un vasto conocimiento de los entornos políticos del norte y de África francófona. Desde 2018, se ha desempeñado como miembro de la junta de la ONG Western Sahara Resource Watch, con sede en Bruselas, para la que también ha trabajado como cabildero. Tiene una maestría en relaciones internacionales y asuntos diplomáticos de la Universidad de Bolonia.