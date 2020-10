Los saharauis rechazan el "status quo" y lanzan un ultimátum a Marruecos y a la ONU.

Madrid, 20 Octubre de 2020. - (ECSAHARAUI)









Por Salem Mohamed /ECS









Por Salem Mohamed /ECS

Desde hace varios meses se lleva hablando de protestas populares que la sociedad civil saharaui esta organizando, y que se materializará en una acampada en la zona conocida como El Guergarat y otras partes del muro de la vergüenza marroquí que divide el Sáhara Occidental.







En esta zona en especial (El Guerguerat) se encuentra un brecha ilegal abierta por la ocupación marroquí desde el año 2000 y por la cual pasan miles de vehículos a diario con mercancía para vender en todo africa, ademas de ser uno de los principales puntos desde los cuales las mafias trafican con las drogas procedentes de Marruecos y las mueven por todo el continente.



Hoy, los saharauis quieren decir basta, se lo dicen a Marruecos que lleva invadiendo el territorio saharaui más de 45 años, se lo dicen a la ONU que lleva tratando este conflicto con una pasividad y casi lealtad al reino marroquí, VERGONZOSA, se lo dicen a las potencias que apoyan a Marruecos en su ocupación al Sahara Occidental, y también se lo dicen a todos aquellos que junto a Marruecos explotan los recursos naturales del Sahara Occidental.







Este lunes 19 de octubre, en la zona linde con el muro de la vergüenza en la localidad liberada de M'heris, decenas de personas se han reunido junto a un puesto militar marroquí y mostraron su rechazo a la situación actual en el Sáhara Occidental. Situación de pasividad de la ONU, estancamiento en el Proceso de Paz y la falta de nombrar a un enviado especial del secretario general de la ONU para resolver el tema.



Mientras tanto, otra caravana se dirige a la brecha ilegal en El Guerguerat, sur del Sáhara Occidental, para organizar una protesta popular con el mismo objetivo: denunciar el bloqueo en el Plan de Arreglo de la ONU.



Esta caravana será apoyada y acompañada con decenas de ciudadanos saharauis que residen habitualmente en las zonas liberadas del Sahara Occidental y no se descarta que también se unan más saharauis desde otras partes. De momento todo apunta a que el Guerguerat será el destino final donde activistas plantarán su campamento base y materializarán su protesta con el objetivo de cerrar por completo esta brecha ilegal y lanzar un claro mensaje a Marruecos y a la Comunidad Internacional, y el mensaje es el mismo, el de siempre, el que se lleva repitiendo mas de cuatro décadas: Los saharauis no renunciarán ni a su tierra ni a sus legítimos derechos de extender su soberanía sobre todos su territorios.



Nuestras fuentes, que forman parte de esta caravana, aseguran que irán protestando y cerrando de forma temporal todas las brechas ilegales abiertas por Marruecos a lo largo del muro de la vergüenza que divide el Sahara Occidental, y que su protesta culminará finalmente en la zona de El Guerguerat, aseguran también que el objetivo de esta caravana es mostrar su apoyo y hermanamiento con las tropas del ejercito nacional saharaui presentes en la zona, una de sus paradas mas importantes, según su programa, será en la primera región militar saharaui.







Recordar que el presidente de la República Saharaui aseguró en unas declaraciones a la televisión argelina, que cualquier atentado de las fuerzas de ocupación marroquíes contra civiles saharauis en la zona de El Guerguerat, será considerado una declaración de guerra.



El presidente saharaui también recordó que las tropas del ejercito nacional saharaui estan mas que preparadas y en entera disposición para iniciar cualquier acto militar que sea requerido para defender la integridad de los civiles saharauis.







Entre idas y venidas lo que está claro, es que la paciencia de los saharauis se está agotando y ya sea en El Guerguerat hoy, o mañana en cualquier otra parte, los saharauis acabarán explotando si la ONU no toma cartas en el asunto.



Crece la tensión en el Sáhara Occidental



Después de casi 30 años de la firma del Plan de Arreglo de la ONU /UA, el pueblo saharaui no ve en el horizonte una solución pacífica al conflicto. En los últimos meses, el Frente Polisario ha amenazado, en más de una ocasión, que los saharauis tomarán las armas si fracasa la mediación de la ONU.



La tensión se ha disparado después de que esta semana decenas de civiles saharauis --entre ellos el responsables de la sociedad civil saharaui-- se hayan desplazado al muro militar marroquí para protestar contra la ocupación y la pasividad de la ONU en la resolución del conflicto.



Para calmar las protestas, miembros de la misión de la ONU (MINURSO) planteron ideas para disuadir a los manifestantes saharauis.



Después de la repentina dimisión del ex enviado especial del secretario general de la ONU para el Sáhara Occidental, Horst Kohler, el Proceso de Paz y el impulso creado después de las dos rondas de negociaciones de Ginebra se ha estancado.