La estrategia judicial adoptada por el Frente Polisario está minando cada vez más el unilateralismo franco-marroquí

El Sáhara Occidental no está lejos de ser un desierto económico. En 1947, se descubrió un depósito de fosfato en Bou Craa. Fue en 1972 que las minas de Bou Craa comenzaron a ser explotadas. En 1975, España, criticada por la comunidad internacional por su política colonial, finalmente abandonó el Sáhara Occidental. Sin embargo, "el mantenimiento de un reclamo sobre los depósitos de fosfato fue un factor clave para el poder colonial.















Al no descolonizar adecuadamente el Sáhara Occidental al permitir que la gente del territorio ejerza su derecho a la libre determinación, España concluye los Acuerdos de Madrid. Por lo tanto, transfiere ilegalmente la administración del territorio a Marruecos y Mauritania, al tiempo que retiene una participación del 35% de las minas de Bou Craa”. No fue sino hasta 2002 que Madrid volvió a vender esta participación. "Las exportaciones [de fosfato] en los últimos años han generado para Marruecos un ingreso anual de alrededor de 200 millones de dólares en promedio, provenientes de una mina que no le pertenece".



El fosfato es un recurso estratégico para las economías contemporáneas. Sin fosfato, para el cual no hay sustituto, es imposible fabricar los fertilizantes esenciales para la agricultura moderna. Desde este punto de vista, el Sáhara Occidental constituye una tierra del futuro. El Instituto de Estudios Geológicos de los Estados Unidos, un organismo público responsable de, entre otras cosas, monitorear los recursos geológicos estratégicos, evaluó en enero de 2020 las reservas de fosfato comercialmente explotables en el mundo. Parece que estas últimas son 69 mil millones de toneladas y que más del 72% de estas (50 mil millones de toneladas) se encuentran en territorio marroquí, incluido el Sáhara Occidental anexado ilegalmente. En 1975, las reservas propias de fosfato en el Sáhara Occidental se estimaron en 10 mil millones de toneladas. Desde entonces, la opacidad más completa reina con respecto a la distribución exacta de las reservas de fosfato entre Marruecos y la parte del Sahara ocupada en violación del derecho internacional.















La dependencia de la Unión Europea de las importaciones de fosfato es significativa. Las reservas de Finlandia son las más abastecidas del continente, pero representan solo el 1,5% de las reservas mundiales. Es probable que esta incómoda situación se vuelva más complicada en el futuro. Un riesgo de escasez de fosfato se avecina en el horizonte. En 2011, los científicos de la "Global Phosphorus Research Initiative estimaron que dentro de 30 a 40 años, no habrá suficiente fósforo de la minería para satisfacer la demanda agrícola y predijeron un pico global" [ dieciséis]. Desde entonces, las reservas de fosfato se han revisado al alza para que el pico de producción se produzca alrededor de 2070-2080, al menos si el consumo de la agricultura intensiva continúa creciendo como en las últimas décadas. . En cualquier caso, la tercera lista de materias primas críticas elaborada en 2017 por la Unión Europea incluía explícitamente roca de fosfato.



Sin embargo, la presión política del Polisario sobre el sector del fosfato ha comenzado a dar sus frutos. "Los grupos privados que importan fosfatos del Sáhara Occidental violan los Principios Rectores sobre Derechos Humanos y las compañías adoptadas por la ONU y esto representa un riesgo para su imagen", según Erik Hagen, de la asociación. Western Sahara Resource Watch, que señala que] de las 15 compañías que importaron fosfatos saharauis en 2012, quedaron nueve en 2016. Y el año próximo, solo habrá tres. Incluso Canadian Potash Corp pronto podría recurrir a otros proveedores ".















En un contexto de presión sobre las materias primas, el Sáhara Occidental se convierte en un territorio estratégico para la agricultura mundial. No deberías estar bajo ninguna ilusión. La tentación seguirá siendo grande, en el futuro, para que los Estados miembros de la Unión Europea (especialmente Francia) consideren a Marruecos como el punto de referencia con respecto a las riquezas del Sáhara Occidental, incluso si eso significa malcriar a la población Saharaui La industria pesquera es un ejemplo que vale la pena explorar a este respecto.















Unión europea y neocolonial?



La explotación de los recursos del Sáhara Occidental no se limita al fosfato. De hecho, la pesca representa el 70% de la actividad económica del Sáhara Occidental y “cuando la UE otorgó 70 millones de dólares a Marruecos para desarrollar el sector de la predicación, Rabat gastó la mayor parte de este subsidio en el Sáhara Occidental". Esto no es sorprendente dados los impresionantes recursos pesqueros de las aguas saharauis.



Lo menos que se puede decir es que la Unión Europea apenas se ha preocupado por los escrúpulos en su deseo de acercarse al sector pesquero marroquí. Así es como "la Unión Europea y Marruecos concluyeron sucesivamente un acuerdo de asociación en 1996, un acuerdo de asociación en el sector pesquero (...) en 2006 y un acuerdo para liberalizar los productos agrícolas y pesca en 2012 ”. El rasgo característico del acuerdo de 2012 fue incluir el Sáhara Occidental en su alcance y, por lo tanto, legitimó indirectamente la ocupación marroquí.



A este respecto, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictaminado que "la inclusión del territorio del Sáhara Occidental en el alcance del acuerdo de pesca violaría varias normas de derecho internacional general aplicables en las relaciones entre «Unión y el Reino de Marruecos, en particular el principio de libre determinación». En consecuencia, el Tribunal sostuvo que "teniendo en cuenta el hecho de que el territorio del Sáhara Occidental no es parte del territorio del Reino de Marruecos, las aguas adyacentes al territorio del Sáhara Occidental no entran dentro de la zona de pesca marroquí en cuestión por el acuerdo de pesca ”.



Esta decisión de la Corte es de importancia fundamental ya que coloca al Polisario en el centro del juego y, por lo tanto, la cuestión del derecho a la autodeterminación de las poblaciones saharauis. De hecho, esta sentencia "condiciona toda actividad en el Sáhara Occidental al consentimiento del Frente Polisario, incluida la extracción de fosfatos", según Gilles Devers, un abogado francés contratado junto con el Frente Polisario para el reconocimiento del derecho a autodeterminación del pueblo saharaui.



Lo mismo debería aplicarse a otros campos de actividad presentes en el territorio saharaui. Por ejemplo, las granjas de Dakhla en la costa atlántica del Sáhara Occidental. "Este territorio se ha establecido, durante varios años, como productor de invernaderos tempranos (tomates y melones). Estos cultivos ocupan una superficie de casi 700 hectáreas equipadas con invernaderos, destinados principalmente a la producción de tomates cherry para exportación con un rendimiento de 80 a 120 toneladas por hectárea ".















En el futuro, el territorio de Dakhla ocupará un lugar cada vez más importante en las exportaciones marroquíes. De hecho, Rabat apuesta por el desarrollo de una "futura zona agrícola prevista para 5.000 hectáreas".















Los numerosos casos de fraude en el etiquetado de los tomates marroquíes indudablemente harán que fluya mucha tinta en el futuro cercano. Esta realidad es bien conocida por la prensa empresarial. "Las irregularidades en la cadena de suministro de tomates (...) en los mercados agrícolas nacionales e internacionales abren el camino a una pregunta (...). De hecho, los tomates marroquíes etiquetados como españoles, aunque esto es notoriamente conocido por los profesionales, también preocupan a los productores de Almería en España. De hecho, en la agenda está la llegada de tomates y otras verduras de Marruecos renombradas y vendidas bajo el nombre de Almería. Ya se habla de una ruta clandestina de tomate desde Marruecos”.



Y dado que el etiquetado de productos agrícolas importados de manera fraudulenta desde Marruecos plantea regularmente un problema en este lado del Mediterráneo, podemos y debemos preguntarnos cómo se comunicarán los productos de las granjas en el Sáhara Occidental a los consumidores europeos. . En este ámbito, la vaguedad más completa parece, por el momento, reinar en Bruselas.



“El 17 de marzo de 2020, la Comisión Europea publicó por tercera vez su respuesta a una pregunta parlamentaria sobre el etiquetado y las verificaciones de cumplimiento de los productos del Sáhara Occidental. Esta vez, la Comisión Europea ha logrado perder el punto. Western Sahara Resource Watch indicó anteriormente que la Comisión, el 5 de febrero, había respondido muy específicamente a una pregunta parlamentaria sobre el tema, pero que el texto había sido misteriosamente eliminado más tarde, luego republicado y luego eliminado nuevamente. La declaración de la Comisión publicada originalmente aclaraba que los productos del Sáhara Occidental deberían etiquetarse como tales. Sin embargo, la nueva respuesta publicada el 17 de marzo es completamente diferente y no responde a la pregunta formulada a la Comisión. El mensaje muy claro de la versión anterior de la respuesta se ha eliminado por completo .



Sobre este tema, Europa, una vez más, no está jugando completamente la carta de transparencia y derecho internacional. La explotación económica del Sáhara Occidental está oculta de facto a la opinión pública europea.



Lo mismo ocurre con el desarrollo del turismo en la región de Dakhla. Hace poco más de un año, la prensa marroquí acogió con satisfacción el hecho de que se garantizarían conexiones de bajo costo durante todo el año entre París y Dakhla. La cuestión del carácter eminentemente poco ético del turismo con destino al Sáhara Occidental ocupado también tendrá que hacerse en un futuro próximo a los líderes políticos del Viejo Continente.















En definitiva, el movimiento saharaui hacia la autodeterminación sigue plagado de dificultades. Sin embargo, la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de diciembre de 2018 relativa al Acuerdo de Pesca con Marruecos otorga al Polisario una preeminencia que no deja de molestar a Rabat y París. En última instancia, la presencia en esta parte del mundo de recursos estratégicos será crucial para el suministro de alimentos y energía de las poblaciones europeas. Para resolverse lo mejor posible, esta necesidad de un orden económico debe considerar la cuestión de la autodeterminación del pueblo saharaui. De hecho, "el Polisario se dirige a organismos supranacionales para denunciar la explotación de los recursos económicos del Sahara. (...) Hoy, solo o mediante asociaciones cercanas a la causa que defiende, se ha vuelto audible en cuestiones de derecho ".















Es probable que esto obstaculice cada vez más los pecados de muchos actores económicos en un contexto de tensiones estructurales sobre las materias primas. Sin embargo, esto último implicará tarde o temprano el desarrollo del potencial del territorio del Sahara Occidental que "abunda en otros minerales como el hierro, el titanio, el manganeso y las piedras preciosas". Entre estos se encuentran uranio, titanio y vanadio. El antimonio y el cobre probablemente estén presentes allí. La costa atlántica de este territorio se presenta como una de las más ricas en peces del mundo. En cuanto al fondo marino, es cada vez más probable que contenga petróleo ".



Además, el territorio de la RASD también tiene importantes reservas hidrológicas. La costa atlántica del país, además, descansaría en un enorme lago subterráneo equivalente a casi una cuarta parte del área de Francia. Cabe señalar, sin embargo, que se dice que la agroindustria marroquí sobreexplota las reservas de agua del país, especialmente en la región de Dakhla.



Las riquezas del Sáhara Occidental, por lo tanto, no han terminado de abrir el apetito. Pero la estrategia de acción judicial del Frente Polisario está minando cada vez más el unilateralismo franco-marroquí en la región.



Es cierto que "el más fuerte nunca es lo suficientemente fuerte como para ser siempre el maestro, si no transforma su fuerza en ley" (Jean-Jacques Rousseau).