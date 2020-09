Francia sigue siendo el mayor obstáculo para la organización de un referéndum sobre la autodeterminación en el Sáhara Occidental

Madrid, 05 Septiembre de 2020. -(ECSAHARAUI)Redacción Salem Mohamed/ECSEl "obstáculo principal" para hacer posible el referéndum para la autodeterminación del pueblo del Sáhara Occidental se encuentra más en París que en Rabat, Francia es "la gran responsable de toda esta tragedia y del fracaso de la ONU en este territorio pendiente de descolonización.Marruecos aceptó el referéndum de autodeterminación en 1991, 1992, 1997 y, cuando llegó a la conclusión de que este iba a conducir a la independencia, dio un giro de 180 grados, y Francia le ayudó a imponer a la ONU una solución falsa al problema del Sáhara Occidental, según expertos, esa es la razón por la que Francia es la gran responsable de toda esa situación en la que se encuentra el pueblo Saharaui.La violencia y los abusos de los derechos humanos es el pan diario de los jóvenes en el territorio saharaui, pero "esta tragedia" se produce bajo el manto de la impunidad que garantiza la ausencia de testigos y de observadores que no pueden entrar al territorio porque Marruecos no lo permite.El gobierno saharaui denunció, en varias ocasiones, la posición de Francia sobre la cuestión de la ampliación del mandato de la MINURSO para vigilar los derechos humanos en el Sahara Occidental, destacando que el país galo utiliza desde hace varios años, el poder de disuasión y su poder de veto para mantener a las Naciones Unidas alejadas de tomar resoluciones en el territorio.El "obstáculo principal" para hacer posible el referéndum para la autodeterminación del pueblo del Sáhara Occidental se encuentra más en París que en Rabat, Francia es "la gran responsable de toda esta tragedia y del fracaso de la ONU en este territorio pendiente de descolonización, ha denunciado en reiteradas ocasiones el embajador saharaui en Argel, Sr. Abdelkader Taleb Omar.El ex enviado de la ONU a cargo de la cuestión del Sáhara Occidental, Horst Köhler, aprovechó la nueva situación para convencer al nuevo inquilino del Elíseo de la necesidad de resolver el conflicto en el interés de la región y el régimen de su aliado magrebí antes de que estalle. De lo contrario, las consecuencias serán fatales. Tanto para la región del norte de África como para Europa.El propio Ministro de Exteriores de la RASD, Mohamed Salem Ould Salek pronunció, en más de una ocasión, que Francia representaba un obstáculo al conflicto, ya que era el principal defensor del régimen marroquí con poder de veto en el Consejo de Seguridad, algo que no ha dudado en usar en cuanto a resoluciones del conflicto saharaui se refiere.En cuanto a la decisión de la Unión Europea de que Bruselas adopte con Rabat un acuerdo pesquero -después de que el Tribunal de justicia europeo rechazó la ampliación de dicho acuerdo por incluir el Sáhara Occidental, el Polisario ha advertido en su momento que "hay un plan hostil por parte de Madrid, con el apoyo francés, de burlar esa decisión del Tribunal y volver a las andada, y ha acertó en sus sospechas.En el gobierno de la RASD y el Frente Polisario están esperando al "momento propicio" para que se produzca "un contacto y un diálogo" con los europeos "a un nivel adecuado", toda vez que la Comisión Europea y el Parlamento "han tenido, a la hora de negociar, contactos de alto nivel con Rabat y no los ha tenido todavía a ese nivel con el Frente Polisario.