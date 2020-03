El pueblo saharaui lleva 45 años confinado, y no es por el Coronavirus

Campos de Dajla/foto de Baba Ahmed Zain





París, 21 Marzo de 2020.-(ECSAHARAUI)









Redacción ECS actualización.



El pueblo saharaui lleva casi 45 años confinado en el duro desierto argelino de la localidad fronteriza de Tinduf, mientras la otra parte de la sociedad vive bajo represión y ocupación en los territorios ocupados del Sáhara Occidental.



"La última colonia africana", el Sáhara Occidental está ocupada por Marruecos desde 1975. Si bien el derecho internacional humanitario debería aplicarse a este territorio situado al oeste del Magreb, la realidad es bastante diferente y aterradora.



Una larga lucha por la autodeterminación



“Las puertas del Sáhara Occidental están legalmente abiertas para nosotros, todos han reconocido que el Sahara nos ha pertenecido desde tiempos inmemoriales. Por lo tanto, nos queda ocupar nuestro territorio. Esta frase, pronunciada por el rey de Marruecos Hassan II en 1975, resume la actitud colonizadora del Reino hacia el Sáhara Occidental. Pocos días después, lanzó la Marcha Verde durante la cual 350,000 civiles y 20,000 soldados marroquíes invadieron este territorio que el Reino todavía ocupa ilegalmente hasta hoy. Desde entonces, las Naciones Unidas han recordado cada año el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación, pero en el terreno, la ocupación se intensifica cada día.









45 años confinados en el duro desierto argelino



Tienes que volver a la década de 1960 y la descolonización para comprender la brecha entre la realidad y lo que establece el derecho internacional. Codiciado por Marruecos y Mauritania, el Sáhara Occidental estaba entonces bajo el protectorado español.



En 1963, las Naciones Unidas (ONU) lo inscribieron en la lista de territorios no autónomos pendiente de descolonización. Al mismo tiempo, los guerrilleros contra España se están organizando: los militantes saharauis fundan el Frente Popular para la Liberación de Sagui y Hamra y Río (Frente Polisario).



El callejón sin salida



En 1974, bajo la presión de las Naciones Unidas, España finalmente acordó organizar un referéndum sobre la autodeterminación en el Sáhara Occidental. Temiendo que los saharauis voten a favor de su independencia, Marruecos solicita la opinión de la Corte Internacional de Justicia (Lahaya) con la esperanza de que afirme su soberanía sobre el territorio. Pero el 16 de octubre de 1975, la Corte emitió una opinión contraria.



Entonces Marruecos comienza su colonización a través de la Marcha Verde. Estalló la guerra entre el Frente Polisario, Marruecos y Mauritania. España se retiró. Miles de saharauis huyen de los combates y se instalan en campos de refugiados en el sur de Argelia.



Es en este contexto belicoso que nació, en 1976, la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), proclamada por el Frente Polisario, es hoy reconocida por más de 80 Estados, incluida Mauritania, que ha renunciado a sus reclamos sobre el territorio a finales de los años setenta. En 1981, la República fue admitida como miembro de la Unión Africana y Marruecos abandonó la organización.



Después de 16 años de guerra, finalmente se firmó un plan de paz entre las dos partes, el 22 de abril de 1991, que prevé un alto el fuego y la organización de un referéndum de autodeterminación, enmarcado por el Misión de las Naciones Unidas para la Organización de un Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO).



25 años después, la paz está estancada. Si se mantiene el alto el fuego, el proyecto de referéndum, una condición para el mantenimiento de la paz, fue finalmente rechazado por Marruecos en 2003, después de que la MINURSO se negó a registrar a decenas de votantes en la lista de censados.



Autonomía versus autodeterminación



En el terreno, Marruecos ha continuado consolidando su ocupación, llegando a anexar el 80% del Sáhara Occidental. Ejerce un control administrativo y de seguridad total, especialmente gracias a la construcción de un muro de arena completado en 1987, que divide el territorio saharaui y deja solo el 20% de la tierra reclamada por los nativos al Frente Polisario (ver Courrier de l ' ACAT n ° 342).









Bajo la presión de la colonización masiva, las tres cuartas partes de la población son de origen marroquí y los nativos están hoy en minoría. En las mentalidades marroquíes, la teoría de la marroquinidad del Sáhara Occidental se volvió casi sacrosanta a través de la persona del Rey, considerada como el protector supremo de la identidad y la integridad del país.



La única concesión hecha por Mohamed VI en los últimos años es considerar otorgar el estado de una región autónoma que dejaría al reino con el control militar del territorio, así como el de la moneda y los asuntos exteriores. Por lo tanto, Marruecos da la impresión de negociar, pero rechaza implícitamente la opción de independencia. Depende de los saharauis contentarse con la autonomía adquirida, en lugar de la autodeterminación que nunca sucederá. El Frente Polisario rechaza categóricamente esta opción, en nombre del derecho a la libre determinación.